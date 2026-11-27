En el encuentro, también conversaron sobre líneas estratégicas de cooperación para la asesoría en normas de emergencia y el intercambio técnico en mantenimiento de obras de infraestructura, según informó este viernes el Ministerio de Transporte de Venezuela en su cuenta de X.

La cartera de Estado recordó la "rápida solidaridad" de Japón luego de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, que dejaron al menos 6.509 personas fallecidas, casi 18.000 más damnificadas, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

En julio pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que había solicitado ayuda a países como Japón, Perú y Chile para que enviaran a especialistas en sismología.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

El Gobierno de Venezuela había retirado 1,43 millones de toneladas de escombros en el estado costero de La Guaira (norte), el más devastado por los terremotos, mientras que había demolido 282 edificios con graves daños estructurales, informó en noviembre pasado.