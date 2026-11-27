"En esta producción me interesaban dos cosas: el sentimiento muy contemporáneo de proyectar una vida mejor (...) y hablar un poco de qué significa la libertad, que es una palabra tan utilizada de una manera casi perversa en el mundo contemporáneo", explica el director en una entrevista con EFE antes de la última prueba de la obra.

Villalobos (Sevilla, 1987) lleva la Ciudad Eterna tatuada en sus antebrazos porque, asegura, ocupa "un espacio especial" en su corazón desde que hace una década fuera residente en la Academia de España, y ahora ha regresado a ella con una tarea bien distinta: inaugurar la temporada lírica de la prestigiosa Ópera de Roma.

La obra elegida, con la batuta de Michele Mariotti, es rompedora para una institución como esta, tanto que solo la ofreció en una ocasión en su larga historia, en 1968: 'El progreso del libertino' (1951), la culminación neoclásica -y en inglés- del compositor ruso.

Esta ópera en tres actos narra las desventuras de Tom Rakewell, un campesino cuya vida cambia radicalmente tras heredar una fortuna. Sus sueños dorados le llevarán a abandonar a su novia, Anne Trulove, y mudarse a la ciudad para caer en una vida licenciosa junto a un personaje demoníaco y tentador, Nick Shadow, hasta rozar la locura.

Para recrear esta triste historia Stravinski se inspiró en una serie de pinturas y grabados satíricos del siglo XVIII del pintor británico William Hogarth, expuestos en el Museo Soane de Londres.

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La obra, con libreto del poeta y ensayista W.H Auden y Chester Kallman, encierra una ácida reflexión sobre las decisiones que se toman a lo largo del vericueto de la existencia humana.

Villalobos ubica el drama de Tom Rakewell en las abarrotadas salas del Soane, mostrándolo a través de cuadros, cajas y trampillas que se abren y se cierran, ensanchando sorprendentemente el espacio.

La partitura suena con acordes que evocan a los grandes clásicos, Mozart o Gluck, pero en la versión del director español algo huele a 'punk', incluyendo escenas corales que recuerdan a los alocados personajes de 'The Rocky Horror Picture Show' (1973).

Su inspiración, puntualiza, han sido las corrientes 'underground' surgidas por el descontento social en los Setenta en Reino Unido y la inmediata deriva liberal encarnada por una Margaret Thatcher que se asoma -o eso parece- de vez en cuando en el espectáculo.

El dramaturgo sevillano no omite el sentido radicalmente político y oportuno que tiene esta obra en el contexto actual, cuando, a su parecer, ciertas libertades y derechos son cada vez más cuestionados.

"Es una obra muy oportuna sobre todo porque creo que la libertad es un término al que todos los políticos hacen referencia (...) Como ciudadano comprometido se me pone la piel de gallina cuando escucho algunas defensas de la libertad que se acercan mucho más al neoliberalismo que a la verdadera libertad", denuncia.

'El progreso del libertino' refleja, a su parecer, la libertad como una forma de responsabilidad individual; pero Villalobos, en su planteamiento, abre el foco para preguntarse si el sistema tiene algún tipo de culpa en las vidas descarriadas de sus integrantes.

"Si yo elijo desde el libre albedrío, siendo puramente libre, yo soy el responsable de mis actos. Pero si estoy dentro de un sistema económico, político, tecnocrático que me empuja... ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es solo mía? ¿O también del sistema?", inquiere.

Habla de actos, anhelos y decisiones mientras asoman, por las mangas de su camisa, sus tatuajes romanos. ¿Qué frase de esta ópera te escribirías en la piel? "El 'I Wish' (deseo) que repite el protagonista", responde, tras pensárselo un rato.

"El deseo de la proyección de un futuro, de una vida mejor o de algo diferente me parece muy humano", medita, a punto de su estreno.

Villalobos también firma el vestuario y está acompañado por un equipo español formado por José Ruiz como director de movimiento, Pablo Chávez en la escenografía y Felipe Ramos en luces.

Pero, además, cuenta con la voz de la soprano Rosalía Cid, que es la Anne Trulove enamorada del protagonista, mientras que a él le da vida el tenor estadounidense Lawrence Brownlee.

Después de esta 'Prima' en la capital italiana, Villalobos y Cid viajarán juntos a España para trabajar en 'La clemencia de Tito' (1734) de Mozart en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.