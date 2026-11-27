A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 50.466 puntos; el selectivo S&P 500 creció un 0,51 %, hasta los 7.219 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,57 %, hasta las 23.719 unidades.

La Bolsa de Nueva York celebra este viernes una jornada reducida por las festividades de Acción de Gracias, que se celebró el jueves.

En el plano corporativo, el sector tecnológico fue el que más lideró el impulso del mercado.

Las acciones de Anthropic ganaban un 6,41 %, las de Meta un 2,92 %, las de Broadcom un 2,90 % y las de Amazon un 2,64 %.

Los títulos de las compañías tecnológicas, especialmente relacionadas con el sector de la inteligencia artificial (IA), protagonizaron una semana marcada por el regreso de Jensen Huang a liderar Nvidia tras dimitir menos de dos semanas después de revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales.

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Dos con trabajadoras de la empresa y otra con una empresaria acusada por la inteligencia de Estados Unidos de ser una espía china.

La acciones de la empresa estrella de la IA bajaba un 1,4 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sumaba un 0,32 %, hasta 83,95 dólares el barril, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución en Oriente Medio.

A las 09:50 hora local (14.50 GMT), los contratos del futuros del WTI para el mes de enero, los der referencia en Estados Unidos, sumaban 0,27 dólares respecto al cierre anterior.

Por su parte, el oro se revalorizaba un 2,97 %, hasta los 3.640 dólares la onza; la plata un 8,69 %, hasta 43,54 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se situaba en el 4,894 %.