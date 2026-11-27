Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumó un 1,18 %, hasta los 50.774 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 1,60 %, hasta los 7.297 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 2,31 %, hasta las 24.129 unidades.

En el cómputo semanal, el S&P 500 ganó un 5,60 % y el Dow Jones un 5,46 %, cerrando así su mejor semana desde 2022.

La Bolsa de Nueva York celebró este viernes una sesión bursátil reducida por las celebraciones de Acción de Gracias.

En el plano corporativo, las acciones tecnológicas lideraron las subidas.

Al toque de la campaña, los títulos de Amazon ascendieron un 3,96 % y los de Meta un 3 %. Además, Anthropic ganó un 10,84 y Broadcom 3,82 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana arrancó con el regreso de Jensen Huang a Nvidia tras dimitir menos de dos semanas tras revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales.

Dos con trabajadoras de la empresa y otra con una empresaria acusada por la inteligencia de Estados Unidos de ser una espía china.

Las acciones de la empresa estrella de la inteligencia artificial (IA) subieron un 0,90 % al cierre de la sesión y ganaron un 20 % en el cómputo mensual, tras hundirse por la crisis con Huang.

Un claro ejemplo de lo que supone este cierre semanal se encuentra en la caída del índice VIX, conocido como el indicador del miedo en Wall Street porque revela la volatilidad del mercado.

El VIX ha perdido más de un 30 % en el cómputo semanal, después de dispararse el viernes pasado.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 2,80 %, hasta los 3.634 dólares la onza, y la plata un 7,44 %, hasta 43,04 dólares la onza. El bítcoin se situaba en 59.820 dólares.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumaba 8,4 puntos básicos, hasta el 4,932 %.