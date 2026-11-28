Estas son las claves de este sábado, víspera de las decimoséptimas elecciones generales de la democracia:

Así, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, pasó parte del día practicando junto a su esposa, Begoña Gómez, enduro en bicicleta de montaña y descansando en familia.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), viajó a la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta, fronteriza con Marruecos, para cumplir "un compromiso personal" con el presidente local, Juan Jesús Vivas, según fuentes de su formación.

Santiago Abascal, candidato de Vox (ultraderecha), pasa el día en Madrid en familia "tras mes y medio recorriendo el país", comentaron fuentes del partido a EFE, y la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, hace lo mismo en Barcelona.

También Óscar Puente, quien dimitió como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.

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Además, líderes como el presidente argentino, Javier Milei, o el de Estados Unidos, Donald Trump, han sido puestos por los socialistas, y de forma repetida por Sánchez, como ejemplos de lo que él denomina "internacional ultraderechista" que hay que intentar que no tenga prolongación en España con un Gobierno de PP y Vox.

A la derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato en su país ha recurrido Sánchez de forma insistente para evidenciar que es posible vencer a "los poderosos", y en esa línea ha reivindicado la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien recaló en España para apoyar al líder del PSOE.

Para la jornada, se constituirán 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas.

Unas mesas electorales que contarán con 549.297 miembros entre titulares -183.099- y suplentes.

El Congreso de los Diputados tiene 350 miembros y será la cámara que vote la investidura del próximo presidente del Gobierno.

En el Senado, que actúa como cámara de representación territorial, los ciudadanos elegirán a 209 senadores, uno más que en las generales de 2023, ya que la isla de Formentera (Baleares) tendrá por primer vez su propio representante a raíz de la reforma electoral que separó su circunscripción de la de Ibiza.

- Para votar al Congreso se elige la papeleta blanca de una candidatura; los partidos presentan listas cerradas y bloqueadas, lo que significa que no se puede seleccionar a unas personas y descartar a otras, ni cambiar el orden en que aparecen.

- Para votar al Senado la papeleta es de color sepia y reúne a los candidatos de la circunscripción, agrupados por partidos o coaliciones; se marca la casilla situada junto a los nombres elegidos, que pueden ser de distintas formaciones.

Desde las 09:00 y las 20:00 horas locales, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.

Y a partir de las 21:00 horas comenzará a difundirse la información provisional de resultados, que podrían conocerse en torno a las 22:30 horas, según las previsiones del Ministerio del Interior de España.