"Querido amigo, España se merece un presidente como tú", aseguró De la Espriella en un video difundido en la cuenta de X de Abascal, donde le deseó "la mejor de todas las suertes" en los comicios.

El presidente colombiano cerró su mensaje con un "firme por España y firme por la patria", el eslogan que popularizó durante su campaña presidencial y que lo llevó a ser elegido el pasado junio en las urnas.

Abascal y De la Espriella se encontraron en Madrid en enero y se han expresado apoyo en varias ocasiones. El candidato de VOX también respaldó al presidente colombiano cuando este estaba en campaña.