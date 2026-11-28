El concierto, programado para las 20:00 (1:00 GMT) comenzó media hora más tarde. Aitana, luciendo un vestido corto blanco y unas botas altas del mismo color, con el pelo suelto y seguida por sus bailarines y su banda de músicos, se disculpó tras salir al escenario.

“Nunca llego tarde, ha habido unos problemas técnicos. Normalmente salgo súper puntual”, se excusó la artista, de 27 años.

El retraso no pareció importarle a las centenares de personas que, cerveza en mano, se habían congregado en la sala Brooklyn Paramount, donde se han presentado otros artistas hispanos como Emilia Mernes o David Bisbal. Todos esperaban escuchar los grandes éxitos de la cantante, entre ellos ‘6 de febrero’, canción con la que dio paso al ‘show’.

A sus espaldas, una estructura que emulaba una casa representaba la estética de su último álbum. En el lado izquierdo, la habitación de Aitana recibía al público, con una cama en el centro, y el resto de la estructura la completaban un perchero cargado de ropa y unas escaleras por las que la artista y su equipo de bailarines se desplazaron a lo largo del concierto.

Esta es la primera vez que Aitana, que ganó reconocimiento tras quedar segunda en el programa de televisión Operación Triunfo en 2017, actúa en Estados Unidos, algo que calificó, hablando en español, como “increíble”.

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“Estar aquí es un sueño, aunque tampoco quiero restarle importancia a todo lo que he estado haciendo en esta gira, los conciertos en Latinoamérica y en España”, apuntó la cantante, que aseguró que, durante su estancia en Nueva York, muchos españoles la han parado por la calle para contarle que iban a acudir a su ‘show’.

A la catalana le quedan solo seis conciertos para terminar su exitosa gira ‘Cuarto Azul’: “Me da un poco de ansiedad. Han sido muchos meses muy bonitos. Vine con 16 años a Nueva York, y una de mis amigas, Hannah, me dijo ‘un día vendrás y cantarás en un concierto”, recordó.

Acompañada por su banda -compuesta por un teclista, un guitarrista, un bajista y un baterista- Aitana dio espacio a sus canciones más antiguas, como ‘+’ (donde se atrevió a cantar la parte ‘rapeada’ de Cali y el Dandee), o ‘Los Ángeles’, de su disco ‘Alpha’.

De este proyecto también interpretó ‘Miamor’, su canción junto a Rels B, que generó una gran polémica al recibir críticas sobre un paso de baile que parte del público calificó de “provocador”. Ahora, este es uno de los momentos más esperados del público en sus conciertos.

Tras una pausa de baile en la que sonó la instrumental de ‘Toxic’, de Britney Spears, Aitana se lanzó a interpretar ‘AQYNE’, su tema con Danna Paola, ‘24 rosas’ y su canción con Quevedo, ‘Gran Vía’, que los espectadores corearon a gritos.

Entre el público se intuían banderas de Uruguay, España, Cataluña y la bandera LGTBI, así como carteles que sus seguidores habían diseñado específicamente para ella: entre ellos, una imagen de la estatua de la libertad con la cara de la artista, quien decidió guardarlo.

Aunque dedicó parte del concierto a sus baladas -'Cuando hables con él’, ‘Vas a quedarte’ o ‘En el centro de la cama’- los temas más esperados eran ‘Mon Amour’, ‘Conexión Psíquica’ y ‘Superestrella’, esta última convertida casi en un himno de la selección española durante el Mundial.

El público, compuesto en su mayoría por españoles, saltó y coreó a gritos este último tema, y Aitana puso el broche final con un ‘remix’ de ‘We found love’, de Rihanna, y ‘Superestrella’. Ahora, le quedan conciertos en Miami, Lisboa, Londres y París, donde se despedirá ‘Cuarto Azul’.