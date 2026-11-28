"Hasta el momento, se ha informado de 10 personas fallecidas y 110 heridas en la explosión de hoy", declaró a EFE el portavoz de la Policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai.

El director de Información y Cultura de Kunar, Samiulhaq Haq-Bayan, dijo anteriormente a EFE que "la mayoría de los fallecidos y heridos son estudiantes" del Instituto de Secundaria de Shagi.

La explosión se produjo las 10:00 de la mañana (5:30 GMT) en una vivienda donde se estaban preparando explosivos para operaciones mineras y para la retirada de rocas a lo largo de la carretera de Kunar-Nuristán, aseguró Haq-Bayan.

El portavoz del Ministerio del Interior talibán, Mufti Abdul Mateen Qani, declaró en X que, según información preliminar, el incidente ocurrió "en un almacén de explosivos perteneciente a empresas mineras, debido a negligencia y a la falta de precaución".

El suceso llega una semana después de que cuatro estudiantes de escuela coránica murieran y otros dos resultaran heridos al detonar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

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En agosto, 42 estudiantes resultaron heridos en Kabul en una explosión que las autoridades de facto talibanes atribuyeron a un antiguo proyectil sin detonar, mientras que el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, lo calificó como un ataque.