"Impactante. La Corte Constitucional de CR (Costa Rica) ordenó que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida?? AYUDA", escribió Albanese -en su cuenta de X-.

La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó la noche de este viernes a la Dirección General de Migración que permita el traslado de la relatora a un hotel para que descanse, antes de su salida del país programada para el sábado.

La Sala Constitucional, que tiene en curso un recurso de habeas corpus en favor de Albanese, explicó -en un comunicado- que se trata de una "medida cautelar urgentísima" para que la relatora "pernocte el tiempo que sea necesario hasta su salida del país".

"Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana, sábado 28 de noviembre de 2026, a México. Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere)", indicó la Sala Constitucional.

Antes de este pronunciamiento, la relatora de la ONU publicó -en su cuenta de X- que deberá pasar una segunda noche en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, después de que le prohibieran la entrada en el país, por supuestos "vínculos con actos terroristas".

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La jurista italiana acudía a Costa Rica para recibir este viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

La relatora, cuya asistente Teresa Rosella sí pudo entrar al país y recibió el certificado de la UCR, calificó -en declaraciones a EFE- la actuación de la autoridades migratorias costarricenses como un "insulto" a la ONU y las acusó de divulgar "información falsa" sobre ella y de violar la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos.

La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto.

La Sala Constitucional de Costa Rica concedió el jueves un recurso de habeas corpus en favor de Albanese que ordenó como primera medida cautelar que la relatora no fuera expulsada del país, mientras resuelve el recurso.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se han pronunciado sobre este caso que ha generado críticas al país, tanto a nivel local como internacional.