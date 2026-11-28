"Estoy fuera de el aeropuerto. Por fin. Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda", escribió Albanese en su cuenta de X.

La relatora subió este mensaje varias horas después de otro en el que había denunciado que no se le había permitido trasladarse a un hotel a pasar la noche a pesar de que así lo había ordenado la Sala Constitucional.

"Impactante. La Corte Constitucional de CR (Costa Rica) ordenó que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida?? AYUDA", había escrito Albanese.

La Sala Constitucional de Costa Rica había ordenado la noche del viernes a la Dirección General de Migración que permitiera el traslado de la relatora a un hotel para que descansar -pues se encontraba desde el jueves en la terminal después de que se le impidiera entrar al país- y antes de su salida del país hacia México programada para este sábado.

"Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana, sábado 28 de noviembre de 2026, a México. Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere)", indicó la Sala Constitucional.

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La jurista italiana acudía a Costa Rica para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se han pronunciado sobre este caso que ha generado críticas al país, tanto a nivel local como internacional.