Albanese permaneció unas 50 horas en el aeropuerto costarricense de San José, de donde salió este sábado, debido a una prohibición dictada por la Dirección de Migración por "vínculos con actos terroristas" que no fueron precisados oficialmente.

"Estoy aquí para hablar de Palestina, y como todos y todas tenemos una responsabilidad moral y la obligación de ayudar a un pueblo que esta bajo una opresión brutal", dijo Albanese a medios tras su llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la esperaban decenas de activistas.

Albanese indicó que tiene una relación "muy cercana, muy positiva" con las autoridades mexicanas, pero no adelantó si se reunirá con la presidenta, Claudia Sheinbaum, o con representantes de la Cancillería.

Albanese dijo también que su retención en Costa Rica se dio "en condiciones difíciles" y acusó al expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, de emitir "palabras muy graves" contra ella al ligarla con el terrorismo.

En México cumplirá una visita de cuatro días. Participará en distintas actividades el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se conmemora este domingo.

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La relatora ofrecerá cuatro charlas, dos cada día, el domingo con organizaciones sociales y el lunes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Antes de viajar a la capital mexicana, Albanese descansó unas horas en un hotel después de que las autoridades migratorias de Costa Rica le permitieran salir finalmente del aeropuerto internacional Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José, como lo había ordenado previamente la Sala Constitucional.

La jurista italiana viajó a Costa Rica para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto.

La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE el viernes vía telefónica desde el aeropuerto.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se pronunciaron oficialmente sobre este caso que ha generado críticas al país, tanto a nivel local como internacional.