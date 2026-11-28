Con el característico pelo azul turquesa de la cantante virtual y un vestuario inspirado en su amor por Colombia, Nicol Pérez, de 19 años, se suma a las miles de personas que encuentran en esta cita un espacio para dar rienda suelta a sus aficiones y vida a los personajes de sus universos favoritos.

“Mi personaje es un sintetizador de voz, es muy conocido en el mundo 'geek'. Lo que más me encanta es que es muy versátil. Se le puede hacer muchas variaciones de su 'cosplay' y en mi caso quise hacerlo de la Miku colombiana por el sentido de pertenencia que tengo por mi país”, cuenta a EFE mientras atiende su stand, al que acuden los asistentes del evento para comprarle artículos o pedirle fotos.

La Comic Con se ha convertido en sus dos décadas de vida en un punto de reunión habitual de fanáticos del anime, los videojuegos, los cómics, el cine y las series, así como de artistas, 'cosplayers' y coleccionistas que participan en una programación con concursos, exposiciones, talleres y encuentros con invitados internacionales.

En esta edición destaca entre ellos el actor danés Mads Mikkelsen, reconocido por sus papeles en Hannibal y Doctor Strange, quien hace parte de los invitados especiales de este año.

Para esta edición la organización prevé una asistencia de más de 22.000 personas, explica a EFE Ana María Mejía, subsecretaria de Promoción, Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Eventos como este permiten que la ciudad se pueda posicionar en las industrias creativas, que para nosotros son tan importantes, porque le apuestan cada vez más a que el talento crezca", apunta Mejía, y destaca el impacto que este tipo de eventos generan en la hotelería, la gastronomía, entre otros sectores de la economía local.

Entre los pasillos, los puestos exhiben desde figuras de colección de personajes de anime y películas hasta mangas, cómics, llaveros, peluches, camisetas, pósteres y accesorios de todo tipo.

Algunos puestos están llenos de pequeñas figuras dispuestas en vitrinas, mientras otros despliegan ilustraciones, máscaras, juguetes y artículos hechos a mano. Los colores, personajes y universos se mezclan en una zona comercial en la que los asistentes se detienen a mirar o llevarse un recuerdo de sus historias favoritas.

Andrea Caro y Samuel Madrigal también atraen las miradas en medio de toda la oferta. Sus 'cosplay' de Lucy y David, de la serie 'Cyberpunk: Edgerunners', están cuidadosamente elaborados: Andrea luce una chaqueta blanca y lleva el pelo corto en tonos blancos, rosados y celestes, mientras Samuel lleva la chaqueta amarilla de David junto con su característico lanzador de proyectiles.

En la serie, Lucy y David son pareja, una relación que también comparten Andrea y Samuel en la vida real, por lo que eligieron representar juntos a los protagonistas de esta historia, según explican ambos a EFE.

La elección de estos personajes tiene un significado personal para ambos. Andrea cuenta que se identifica con la conexión que Lucy tiene con la luna y con su determinación para lograr lo que quiere: “Una de mis metas es ir mucho más allá, al igual que los sueños de ella, que parecían difíciles de alcanzar, pero al final lo logró”.

Samuel, por su parte, encuentra en David una forma de entender el amor y la lealtad: “Este personaje es mucho de darlo todo por los que amas sin importar el precio y siento que me identifico con él. Aparte porque hasta el final él siempre tuvo su misma convicción”.

La programación de la Comic Con incluye actividades para distintos públicos, como conversaciones sobre doblaje, 'cosplay', coleccionismo y creación audiovisual, además de presentaciones musicales, proyecciones de cortometrajes del Medellín Horror Film Fest y actividades para quienes quieran acercarse a los procesos de caracterización y creación de personajes.