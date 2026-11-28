Esta 'escuela flotante' cumple cien años el 5 de marzo de 2027 y será durante ese año y el próximo cuando se conmemore un siglo de su botadura, un periodo en el que ha instruido a más de 20.000 alumnos.

Una efeméride a la que se pretende dar toda la importancia y difusión que el buque merece y en la que el principal objetivo es mostrarlo como el referente de la historia marítima de la Armada española.

"No va a ser un centenario de la Armada, sino de la comunidad marítima española y de España al completo", aseguró en un encuentro informativo el almirante Gonzalo Sanz Alisedo, segundo jefe de Estado Mayor de la Armada.

Además de formar a los futuros oficiales, el buque ha recorrido los cinco continentes como una 'embajada flotante' dando a conocer a España al resto del mundo.

Todos los oficiales de la Armada y miles de suboficiales y marineros han navegado en este barco de casi 95 metros de eslora y un velamen (capacidad de vela que puede desplegar) de más de 3.000 metros cuadrados.

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En sus casi cien años de vida ha realizado un total de 98 cruceros de instrucción y ha completado 11 vueltas al mundo visitando más de 200 puertos y haciendo escala en 74 países.

Además, el buque escuela posee el privilegio de haber tenido a bordo a tres reyes (Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI) y más recientemente a la heredera al trono español, la princesa Leonor.

Las celebraciones del centenario prevén un crucero de instrucción, denominado 'Hispanoamérica', que saldrá de Cádiz el domingo 12 de enero de 2027 y su primera etapa será Las Palmas, en las islas Canarias.

Posteriormente cruzará el Atlántico y el 5 de marzo, coincidiendo con el aniversario de su botadura, recalará en el puerto de El Callao (Perú), donde se unirá a buques-escuela de otros países latinoamericanos.

Esta flotilla cruzará el Atlántico y el 27 de mayo fondeará en Coruña, ciudad del noroeste español en la que se llevarán a cabo diferentes actividades, entre ellas una regata. El 10 de junio finalizará la singladura de Elcano con su llegada a Cádiz.

En octubre de 2027 el buque partirá de nuevo de Cádiz para dar la vuelta al mundo en su crucero número 100. El viaje inaugural será desde esta ciudad hasta Málaga (sur), como hizo hace cien años con el rey Alfonso XIII a bordo.

Además de los dos cruceros, el programa incluye iniciativas y actividades paralelas como una exposición inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar cómo es navegar en Elcano y hasta podrán "oler el mar".

Otra exposición, en este caso itinerante, recorrerá España con la idea de dar a conocer el buque, especialmente en ciudades del interior del país.

Una escultura en bronce de cuatro metros de altura que reproduce el mascarón de proa (la diosa Minerva) se colocará cerca del muelle de Cádiz y quedará como legado del centenario.

En la Armada se vanaglorian de que Elcano ha cumplido cien años sin modificar la esencia de los valores que transmite a sus alumnos ni la forma de trabajar a bordo.

Sí han cambiado la mayoría de elementos de su estructura y se han introducido mejoras que hacen la navegación más cómoda para la tripulación.

Por ejemplo, ya no es necesario llevar animales vivos a bordo para alimentarse desde que se incorporaron refrigeradores, ni tampoco hay que ducharse con agua del mar al disponer de una planta de tratamiento y desalinización.

El buque es "casi verde", dice Sanz, que precisa que prácticamente "se recicla todo a bordo".

En estos momentos se encuentra inmerso en un proyecto para cambiar su propulsión hacia un modo eléctrico o de baterías, que se acometerá una vez acaben los actos del centenario.

"Es viable que siga vivo otros cien años", afirma tajante el almirante.