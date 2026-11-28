El organismo señaló en un comunicado que la decisión responde a la necesidad de "salvaguardar la seguridad de los electores", así como de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Ese último dato se emitió a las 10:00 de la mañana de este sábado (15:00 GMT) y, antes de este último reporte, el número de centros reubicados difundidos la noche del pasado viernes era de once.

Casi la mitad de los recintos de los recintos reubicados se encuentran en Babahoyo, capital de la provincia tropical Los Ríos, afectada gravemente por las inundaciones y donde, según detalló a EFE la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el agua llegó a subir hasta un metro y medio de altura el viernes.

Otros cuatro recintos se ubican en la provincia costera de Guayas, tres en la también costera Esmeraldas, dos en Galápagos, uno en la andina Carchi y otro en El Oro, fronteriza con Perú.

Entre los nuevos centros de votación destacan universidades, iglesias e instalaciones deportivas.

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Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del domingo 29 de noviembre, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

Estos comicios estaban inicialmente previstos para el 14 de febrero de 2027, pero fueron adelantados por el CNE, que basó su decisión en un informe de la SNGR, la institución estatal que advirtió del fuerte impacto que podía provocar El Niño en los primeros meses del próximo año.