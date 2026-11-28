"De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó 19 personas lesionadas y nueve fallecidas", indicaron los Bomberos en sus redes sociales.

El accidente, cuyas causas aún no han sido esclarecidas, ocurrió en el sector conocido como la cuesta de la Virgen, un tramo montañoso del departamento de Comayagua, informó a medios locales el jefe de operaciones de los Bomberos, Sergio Madrid.

El autobús que cayó a unos 100 metros de profundidad se dirigía desde Tegucigalpa, la capital hondureña, hacia el municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, en el oeste del país, y transportaba a unas cincuenta personas, según el reporte de los bomberos.

Madrid indicó que más de quince personas fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, mientras que dos heridos con politraumatismos graves fueron remitidos a centros asistenciales de Tegucigalpa.

Las autoridades aún no han establecido la identidad de las nueve personas fallecidas, entre las que figura el conductor del autobús.

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El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, lamentó la tragedia y reveló que su hermano menor, Julio César Zelaya Rosales, estuvo entre las personas involucradas en el accidente, aunque sobrevivió.

"Un episodio doloroso que no deseo a ninguna familia unida como la nuestra. Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias", subrayó el alcalde, quien pidió a Dios por el alma de los fallecidos y por sus familiares.

Los accidentes de tráfico, que en lo que va de 2026 han dejado más de 1.800 muertos, constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, después de los homicidios.

Entre los principales factores asociados a estos siniestros figuran el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el mal estado de algunas vías, según las autoridades hondureñas.