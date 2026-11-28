La muestra forma parte de la Trienal de Fotografía del Museo de la Ciudad de Nueva York, que en esta segunda edición se centra en cómo viven la noche los neoyorquinos pero también los fotógrafos que la retratan.

Uno de ellos es Tommy Kha, fotógrafo chino-estadounidense nacido en Memphis y afincado en el distrito de Brooklyn, que presenta 'New York Kissing at Night', una serie de imágenes en las que otras personas -de amigos a completos desconocidos- lo besan mientras él permanece inmóvil y no devuelve el gesto.

El proyecto de Kha reúne fotografías tomadas a lo largo de dieciséis años y convierte cada beso en una especie de autorretrato compartido en el que cede al otro el protagonismo.

La exposición reúne a artistas emergentes y consagrados como Janette Beckman, que documentó la escena punk británica y los comienzos del hip-hop neoyorquino; Ken Schles, autor de 'Invisible City', un retrato del East Village de los años ochenta, y Matthew Pillsbury, famoso por sus fotografías de larga exposición.

Sus trabajos recorren escenarios tan diversos como los clubes, los restaurantes, las calles, los parques y espacios de trabajo neoyorquinos.

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También hay lugar para la "fauna urbana", de mano del fotógrafo británico Charlie Hamilton James, que plasma a las ratas que recorren la ciudad cuando cae el sol.

Sus imágenes las muestran correteando entre bolsas de basura, o entrando y saliendo de alcantarillas.

Mientras, Beckman se adentra en la vida de barrio de Brownsville, en Brooklyn, con una imagen de un grupo de chicas en plena pelea, y el iraní Mahka Eslami dirige su mirada al interior de las bodegas -las tiendas de alimentación típicas de los barrios neoyorquinos-, con escenas como la de un empleado que carga cajas desde el sótano o la de un hombre inclinado sobre un congelador.

También destaca Melanie Einzig, conocida por su fotografía callejera, que contrapone el brindis de unos clientes con el trajín de los camareros que atraviesan el restaurante cargados de platos.

Otra de las imágenes más reconocibles de esta muestra es 'Three Martinis, New York City', de Landon Nordeman, fotógrafo que ha trabajado para medios como 'The New Yorker', 'The New York Times' y 'Vanity Fair'.

En la instantánea aparecen tres personas sentadas junto a la barra del Tigre, un bar del Lower East Side, con sus copas de martini en la mano. Fue tomada en 2024, durante el recorrido que Nordeman hizo junto al escritor Gary Shteyngart por distintos bares de la urbe en busca del mejor martini de Nueva York.

La imagen se publicó en abril de ese año en 'The New Yorker' como parte de un reportaje de Shteyngart sobre esa ruta.

"Lo que más me interesaba era sacar a la luz todas esas cosas que suceden mientras descansamos y de las que la gente no es consciente", explica a medios locales Sean Corcoran, curador de la muestra, que se puede ver hasta el próximo verano en el barrio de East Harlem.

Casi la mitad de las imágenes son en blanco y negro, una elección que, según el comisario, permite "detener la mirada en el juego de luces y sombras, las expresiones y las texturas" y dotar a las escenas de "una sensación de atemporalidad".