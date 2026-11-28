El Ejecutivo comunitario consultó hoy al Comité Técnico de Vehículos de Motor (CTVM), compuesto por representantes de los Estados miembros, para aplazar la actualización del cálculo de la proporción de emisiones de CO2 de estos vehículos, un factor que se establece como parte de su procedimiento de homologación, en concreto las normas Euro 6 y Euro 7 para vehículos de al menos 80 kilómetros de autonomía eléctrica.

La CE propuso así aplicar esta modificación con carácter retroactivo a partir del 29 de noviembre de 2026 "para garantizar la continuidad y la coherencia de los métodos de determinación de las emisiones de CO2 de los PHEV, reducir la carga administrativa para la industria y proporcionar continuidad empresarial y claridad normativa", según explicó en un comunicado.

A partir de 2030, estos Factores de Utilidad se actualizarán "periódicamente en función del rendimiento real" de este tipo de vehículos.

Las enmiendas, según la Comisión, "brindarán flexibilidad temporal a los fabricantes de vehículos" y así ofrecerles "la oportunidad de invertir en la mejora de dichos vehículos e incentivando los PHEV con una mayor autonomía eléctrica".

"Actualmente, las emisiones de CO2 de los PHEV medidas durante la homologación muestran discrepancias con los datos reales recopilados anualmente por la Comisión. Posponer la actualización de los Factores de Utilidad implica que dicha discrepancia se mantiene estable", añadió la CE.

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Ahora, tras la consulta con el CTVM y la puesta en marcha de los procedimientos, la Comisión adoptará el acto de transposición del Euro 7 tras un dictamen del mismo comité, mientras que el acto que modifica las normas del Euro 6 se someterá primero al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen y, en función del resultado de dicho examen, será posteriormente adoptado formalmente por la Comisión.