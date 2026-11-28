Se trata de la fragata 'Marshal Shapóshnikov', el destructor antisubmarino 'Admiral Tributs' y el buque cisterna 'Pechenga', precisó la flota en un comunicado.

Mientras, añade, la Armada birmana desplegó dos fragadas, un submarino diésel y un portahelicópteros tras la ceremonia de apertura de los ejercicios en el puerto de Thilawa.

Se desplazó a la nación asiática el subcomandante de la Armada rusa, Alexéi Kliashko. Los ejercicios buscan reforzar la cooperación naval y la seguridad de la navegación en el sureste de Asia.

Estos simulacros tienen lugar después de que el Estado birmano, encabezado por el general Ming Aung Hlaing desde el golpe de Estado de 2021, fuera acusado de cometer un genocidio durante la ofensiva militar de 2017 en el Estado de Arakán.

Ming ha visitado en varias ocasiones Rusia en los últimos cinco años y en agosto recibió un espaldarazo al ser recibido por primera vez por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, desde que asumiera oficialmente la Presidencia del primer Estado en ser acusado de ser responsable de un genocidio por una corte de Naciones Unidas desde su fundación.

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Entonces, Putin y Ming defendieron "la no injerencia en los asuntos internos"; firmaron un memorándum de entendimiento en materia energética -Rusia quiere construir en suelo birmano una central eléctrica y una refinería- y una declaración para hacer frente a las sanciones internacionales.

La CIJ consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017, cuando Ming Aung Hlaing estaba a la cabeza del Ejército.

El Gobierno militar de Birmania rechazó el fallo -que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados- al considerar que fue adoptado "sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno".