La declaratoria, anunciada este sábado por la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, busca proteger piezas que, según explicó, tienen un gran valor para la historia y la identidad cultural del país.

Entre los objetos reconocidos se encuentra una máquina de escribir Smith Corona utilizada por García Márquez para escribir 'Cien años de soledad', publicada en 1967 y considerada una de las obras fundamentales de la literatura latinoamericana, así como la medalla que recibió el escritor en 1982, cuando fue galardonado con el Nobel de Literatura.

La colección incluye también la pintura 'Danza en el país de Finzenú', realizada en 1945 por el artista afrocolombiano Fernán Falcón Flórez, que representa manifestaciones culturales del Caribe colombiano como el porro, la cumbia y la rueda de baile.

La protección patrimonial se extiende además a elementos arquitectónicos de la sede de la Biblioteca Nacional, entre ellos sus vitrales de estilo art déco, cuyos tonos verdes fueron concebidos para aprovechar la luz natural en los antiguos espacios de lectura.

Los 423 bienes comprenden 137 tipologías de objetos, entre los que figuran instrumentos de impresión, muebles y equipos de reproducción sonora, que dan cuenta de la historia y las transformaciones de la institución.

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La medida busca preservar este conjunto como parte de la memoria cultural colombiana y reconocer que el patrimonio de la Biblioteca Nacional no está constituido únicamente por sus libros y documentos, sino también por los objetos que han acompañado su historia.

Fundada en 1777, la Biblioteca Nacional de Colombia es una de las instituciones culturales más antiguas de América Latina y custodia colecciones fundamentales para la memoria bibliográfica y documental del país.