Los aparatos no tripulados ucranianos atacaron objetivos en regiones como las sureñas Krasnodar o Rostov; las fronterizas Kursk, Briansk y Bélgorod, y la región de Bashkiria, muy castigada en las últimas semanas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, estimó en casi medio millar los drones de ala fija que se dirigían a la capital, de los que 123 fueron abatidos cerca de la urbe de 13 millones de habitantes.

Kiev ha lanzado diariamente más de un millar de drones contra territorio ruso en varias ocasiones en las últimas semanas, con especial énfasis en las refinerías y estaciones de bombeo de petróleo desde que Rusia y EE.UU. anunciaran un acuerdo para la exportación de diésel ruso antes de las elecciones estadounidenses.

Los bombardeos contra la retaguardia rusa y ucraniana se han recrudecido desde la reanudación el 10 de noviembre de las negociaciones con mediación de EE.UU., rondas en las que los países europeos quieren participar, a lo que se niega de momento el Kremlin.