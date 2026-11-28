En una publicación en su cuenta de X, Figuera subrayó que esta ley ha servido para "criminalizar" a "muchas personas que pensaban distinto", por lo que consideró que su derogación será un paso importante para acabar con la "persecución" en Venezuela.

"Que nunca más una ley sea usada contra el pueblo para silenciar su voz y cercenar su libertad", manifestó la opositora, quien consideró importante la reparación de daños para las víctimas de la aplicación de esta ley.

El jueves, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que el próximo martes se planteará ante el Legislativo la derogación de la Ley Simón Bolívar, una decisión que forma parte de los acuerdos alcanzados con la delegación encabezada por Figuera para revisar normativas cuestionadas por la sociedad civil.

El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó entonces que esta ley obedeció a un "momento muy puntual" de una "situación particular" que vivía el país y "cumplió en su debido tiempo su cometido".

Además, aseguró que no hay ningún venezolano que haya "sido sometido a los extremos establecidos" en esa ley y consideró "muy sano" que se derogue como un aporte al proceso de diálogo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La revisión de varias leyes, entre ellas la Simón Bolívar, fue un acuerdo que establecieron las partes en el tercer ciclo de diálogo en octubre pasado.

Tras su aprobación en 2024, la ley Simón Bolívar fue ampliamente criticada, ya que contempla penas de entre veinticinco y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra Venezuela.