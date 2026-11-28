Según ASTRA, testigos oculares informaron de ataques durante la madrugada, que habrían provocado incendios en una instalación que se encuentra a unos 30-40 kilómetros de la homónima capital regional (Samara) y a unos mil kilómetros al este de Moscú.

La estación ya había sido golpeada por los aparatos no tripulados ucranianos esta misma semana y varias veces más en octubre, cuando fueron dañados algunos depósitos de combustible.

El gobernador, Viacheslav Fedorischev, admitió en las redes sociales que Kiev intentó alcanzar instalaciones industriales en su región, pero que las baterías antiaéreas rusas rechazaron el ataque.

A su vez, ASTRA informó sobre un bombardeo ucraniano contra la refinería en la localidad de Novoshajtinsk, en la región de Rostov, donde se habría declarado un incendio, el segundo en menos de una semana. Precisamente, el ejército ucraniano confirmó hace días los daños causados a medio centenar de depósitos y un tramo de un oleoducto en Novoshajtinsk.

Por ese motivo, la refinería, que se encuentra a escasos kilómetros de la frontera ucraniana y es vital para el suministro al sur del país, tuvo que suspender sus operaciones y los servicios de emergencia locales estuvieron varios días extinguiendo el fuego.

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Además, según las autoridades locales, dos personas murieron -un hombre que limpiaba la nieve en un tractor y un automovilista- en las últimas 24 horas en ataques contra la región fronteriza rusa de Kursk.

Aunque los ucranianos aseguran haber reducido en las últimas semanas a la mitad la capacidad de refinado de crudo en Rusia, el presidente Vladímir Putin restó importancia a los ataques y prometió represalias contra Kiev.