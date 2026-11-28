Un comunicado castrense informó de que las Fuerzas Armadas sudanesas y los batallones de apoyo "liberaron Samsur y la Aldea 11 del control de la milicia terrorista".

Asimismo, aseguró que las tropas infligieron "grandes pérdidas humanas y materiales" a las FAR durante los enfrentamientos, sin ofrecer cifras concretas de bajas ni detalles sobre el alcance de los daños.

Este avance se produce un día después de que el Ejército anunciara la recuperación de la zona de Maqanza, al sur de Damazin, también tras enfrentamientos con las FAR.

Por otra parte, una fuente militar informó a EFE de que las FAR lanzaron esta mañana ataques con drones contra objetivos militares y civiles en Damazin, aunque los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar y neutralizar varios de estos aparatos.

Además, el Ejército anunció el viernes por la noche la llegada de refuerzos militares de las Fuerzas Conjuntas para respaldar al Ejército y reforzar sus capacidades en los distintos frentes de combate contra las FAR.

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Estos movimientos se producen después de que el Ejército lograra avances recientes en las regiones de Kordofán y Darfur, mientras mantiene la presión sobre las posiciones de las FAR en otros frentes.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 por una lucha de poder entre el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.

El conflicto ha causado decenas de miles de muertos y ha obligado a alrededor de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, además de desencadenar una grave crisis alimentaria y humanitaria.