La última vez que la compañía había erigido la carpa en su tierra fue en 2019, cuando estallaron una oleada de protestas masivas y una de las peores crisis económicas en 150 años. Al año siguiente, una explosión originada en el puerto de Beirut devastó amplias zonas de la ciudad y, desde 2023, se sucedieron dos guerras con Israel.

Para el conocido como 'Cirque du Liban' fue la tragedia de la capital la que puso un punto y aparte en su trayectoria, pues destruyó buena parte de la utilería que tenían en el recinto portuario esperando para surcar los mares hacia Arabia Saudí, explica a EFE su cofundador Thierry Antonios.

Mientras la enorme carpa roja se va llenando con espectadores de todas las edades para el inminente 'show' en Beirut, Antonios cuenta que la deflagración se llevó por delante alrededor de una decena de contenedores con todo tipo de accesorios e indumentarias. Les llevó al menos ocho meses volver a tener un set.

"Toda la utilería del circo está hecha a medida, no hay nada estándar que puedas encontrar en el mercado. Tienes que construirlo tú mismo o a través de fábricas especiales o proveedores especiales", subraya el empresario.

Así, tras haber permanecido casi una década en el país que le vio nacer, el 'Circo del Líbano' decidió irse a explorar otros mercados y talentos, echando el ancla simultáneamente en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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"Como todo se estaba reasentando de nuevo, este año decidimos volver al Líbano y abrir este espectáculo después de siete años de interrupción", dice Antonios, que regresa con una función de estreno bautizada como 'Fusion', disponible en la nación mediterránea hasta el próximo enero.

La decisión de retornar fue tomada en una gran reunión de todos los miembros del equipo y del elenco. Querían mandar un mensaje de esperanza a la población libanesa, aunque el fundador reconoce que muchos también tenían "un poco de miedo" a viajar al país.

Este mismo año, el Líbano volvió a vivir un nuevo conflicto con Israel, que todavía ocupa la región sur y ataca con relativa frecuencia algunas de sus zonas.

"Les dimos todo lo que pudimos, y les trajimos aquí con todos los seguros y todas las medidas de seguridad. Ahora están bien con ello y contentos", comenta el responsable, que ha elegido para 'Fusion' a un conjunto de artistas internacionales procedentes de Argentina, México, Venezuela, Colombia, Ucrania o Rusia.

Tras la buena acogida experimentada en Beirut, ahora el elenco incluso quiere regresar cada año para ofrecer nuevas producciones a los libaneses.

La cara del argentino Diego Ramella preside las principales carreteras del país, anunciando el regreso del circo nacional desde enormes pósteres. El bailarín porteño interpreta al personaje principal de 'Fusion' y esta noche abrirá una vez más el 'show', bajo la atenta mirada de cerca de un millar de espectadores.

El escenario está a oscuras y el foco solo ilumina a Diego, que simula hacer una llamada de teléfono en medio del silencio. "Nadie ha respondido, estás llamando a Beirut", resuena de pronto la voz de una operadora, haciendo que el público estalle en júbilo y que arranque un carrusel de actos frenéticos.

Coreografías grupales, acrobacias en cama elástica y hasta una rueda de la muerte que desafía la ley de la gravedad.

"Obviamente que es un 'show' de circo y no es un circo tradicional, abarca un montón de cosas", describe Diego a EFE.

El bailarín, que estaba trabajando como coreógrafo en Turquía cuando le eligieron para el papel, sabe que esta función es un poco más especial de lo normal para un público cansado de las malas noticias.

"Traerles acá un poco de felicidad creo que es algo hermoso y enriquecedor para ellos (...) Que se olviden aunque sea un momento de los problemas que haya y que entren a esta fantasía", apunta.

En un camerino cercano, cuatro artistas mexicanos se preparan para el 'show'. Johans termina de pintarse la cara para encarnar a 'Looky El Payaso', con quien ya formó parte de otros espectáculos del 'Circo del Líbano' en Emiratos o Arabia Saudí, según comenta a EFE.

A él, el arte del payaso le permite conectar con el público a través de la sola mirada, "sin necesidad de hablar el mismo idioma", así como llevar un rayo de luz a niños y mayores.

"Se recibe mucho una energía del público de que ellos necesitaban una parte de entretenimiento y ¡qué mejor que el circo!", concluye.