El operativo, realizado de manera conjunta por Migración Colombia y la Policía Nacional, se desarrolló en los municipios de Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José, en el departamento de Santander (noreste), donde las autoridades identificaron a los extranjeros por su presunta participación reiterada en conductas que afectaban la tranquilidad y el orden público.

Las 278 medidas correctivas corresponden a actuaciones por infracciones a las normas de convivencia ciudadana y no necesariamente a condenas por delitos.

Una vez cumplidos los procedimientos migratorios, los 14 ciudadanos fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot, en la frontera con Venezuela, donde quedaron a disposición de las autoridades migratorias de ese país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, defendió la operación y aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el territorio nacional.

"Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas", manifestó el mandatario, según el comunicado.

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La expulsión se suma a otros procedimientos adelantados por el Gobierno de De la Espriella contra ciudadanos extranjeros vinculados a actividades ilícitas.

En septiembre pasado, Colombia expulsó a Mariela Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, detenidas en Santander durante una operación conjunta con autoridades ecuatorianas y el FBI.

También se han realizado procedimientos contra otros integrantes de esa organización, en el marco de la cooperación entre Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico y las estructuras delictivas transnacionales.

Sin embargo, a diferencia de esos casos, relacionados con investigaciones contra el crimen organizado, la operación anunciada este sábado se fundamentó en la reiteración de comportamientos contrarios a las normas de convivencia.