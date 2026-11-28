A través de X, Blanco indicó que esta decisión "busca fortalecer las relaciones bilaterales, facilitar la movilidad entre ambas naciones y promover el turismo, la cooperación y la integración regional", y se concreta luego de que el viernes pasado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se lo solicitara.

En octubre de 2017, el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, anunció la exigencia de visado a los ciudadanos panameños que quisieran ingresar a Venezuela, luego de que el país centroamericano comenzara a pedir ese requisito a los venezolanos a partir de ese mismo mes.

Panamá tomó esa decisión "ante la ruptura del orden democrático en Venezuela" y las eventuales consecuencias en su seguridad y economía, según explicó el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela.

El pasado julio, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo en una entrevista con EFE que su país descarta restablecer relaciones con el Gobierno venezolano que encabeza la chavista Delcy Rodríguez y seguirá reconociendo al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo hasta que haya nuevas elecciones.

A pesar de no reconocer el Gobierno de Rodríguez, Martínez-Acha aseguró entonces que Panamá mantiene relaciones consulares con Venezuela y que el suyo fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.