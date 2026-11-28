"Esto demuestra que el mundo nos mira, que el mundo nos vigila", señaló este sábado en declaraciones a la cadena pública Franceinfo.

Lescure pidió "enderezar el rumbo" de las finanzas públicas, ya que S&P vaticina un déficit público del 5,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2027 si no se logra adoptar un presupuesto con medidas de contención adicionales.

"Es una señal muy clara de que tenemos que tener un presupuesto", dijo, una meta complicada por la debilidad parlamentaria del oficialismo -que cuenta solo con una mayoría relativa- y en un contexto en el que todos los partidos miran ya a las elecciones presidenciales de 2027.

Lescure reconoció que la economía francesa está "bajo presión", un día después de que el Instituto Nacional de Estadística (Insee) corrigiera su primera estimación del tercer trimestre de 2026 para indicar que el PIB sufrió un retroceso del 0,2 %.

Con eso, la economía francesa está en recesión técnica, ya que encadena tres trimestres consecutivos de caída.

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El ministro aseguró que se prevé un repunte en el cuarto trimestre y matizó que en el tercer trimestre hubo "factores excepcionales" que afectaron a la actividad, como las olas de calor.

"Tenemos que mantener el objetivo del 5 % (de déficit), y no para darme el gusto a mí, sino para tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que Francia es capaz de encarrilar sus finanzas públicas", aseveró, porque "hoy en día, lo que nos falta es confianza".

Y justificó la necesidad de hacer recortes porque "todo lo que se gasta por un lado, hay que poder encontrarlo por el otro" si no "queremos financiarlo con más deuda".

Por eso lanzó un llamamiento a los senadores, a los diputados y al Gobierno para alcanzar un compromiso presupuestario en las próximas semanas. "Podemos lograrlo y creo que lo vamos a lograr", opinó.