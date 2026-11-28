La guerra interna divide a los diputados laboristas que están en contra de que se extraiga crudo por razones medioambientales y los que quieren que se explote para generar ingresos fiscales y proteger el empleo en un contexto de elevado coste de la vida.

Estas discrepancias llegan en un momento de fuerte presión sobre los bolsillos de los consumidores por el encarecimiento de las facturas energéticas, una situación que afecta a muchas familias británicas.

El pozo de Rosebank -situado en el Atlántico Norte, a unos 130 kilómetros al noroeste de las islas Shetland, en Escocia- es el mayor sin desarrollar del Reino Unido y el Gobierno tiene previsto decidir pronto si da luz verde a su explotación.

El programa electoral con el que el laborismo ganó las elecciones generales de 2024 establecía el veto a nuevas prospecciones mientras permitía operar los pozos ya aprobados durante su vida útil.

Aunque Rosebank recibió su licencia inicial en 2023 bajo el anterior Ejecutivo conservador, la Justicia escocesa anuló dicho permiso en enero de 2025 al considerar que no se habían evaluado las emisiones derivadas de la quema del crudo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la presentación de nuevos informes medioambientales, la decisión definitiva recae ahora sobre la ministra británica de Energía, Miatta Fahnbulleh, cuya resolución se espera muy pronto.

El pasado 21 de octubre el Gobierno anunció que levantaba la prohibición sobre el yacimiento de gas de Jackdaw, a unos 241 kilómetros al este de Aberdeen (Escocia), en alta mar, con el objetivo de reforzar la seguridad energética y la actividad económica.

El Parlamento debatirá este 3 de diciembre el llamado Proyecto de Ley de Independencia Energética, cuyo objetivo es dejar de buscar petróleo nuevo y apostar por las energías limpias.

Así, la tensión interna ha escalado hasta el punto de que cerca de 80 diputados laboristas sopesan presentar una enmienda a esa pieza legislativa para tumbar por completo la prohibición de conceder nuevas licencias de petróleo y gas en el mar del Norte, según ha revelado el periódico británico The Telegraph.

Por contra, al menos 92 diputados laboristas han unido fuerzas contra Rosebank y han enviado una carta a Burnham en la que exponen sus argumentos sobre las consecuencias ambientales de la explotación.

Los 92 firmantes argumentan que la eliminación de trabas a Rosebank tendrá un efecto insignificante en la factura de la luz pero enriquecerá las arcas de las grandes compañías petroleras.

Aunque el Partido Laborista cuenta con 404 escaños en la Cámara de los Comunes y una amplia mayoría operativa de 167 votos, bastaría con que 84 de sus diputados votaran a favor de la enmienda (la que evalúan 80 diputados) junto a toda la oposición para derrotar al Gobierno y sacar adelante la reforma.

En la oposición política, portavoces del Partido Conservador y de la formación populista de derecha Reform UK indicaron que sus diputados respaldarían cualquier enmienda destinada a impedir la prohibición de nuevas perforaciones de crudo y gas en el mar del Norte, mientras que los Verdes y los liberaldemócratas votarían en contra de esa iniciativa para mantener el veto.

Este debate se produce en un momento en que la economía británica mantiene un crecimiento moderado —el producto interior bruto (PIB) avanzó apenas un 0,7 % en el tercer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores.