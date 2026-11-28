Con la mayoría de los votos escrutados, el alcalde de la capital, Chiang Wan-an (KMT), proclamó su victoria tras obtener el 53,74 % de los apoyos, por delante del candidato del PDP, Puma Shen, legislador sancionado por Pekín, que logró el 45,67 %, según el último recuento de la agencia de noticias CNA.

En Nuevo Taipéi, la ciudad más poblada de la isla, el aspirante del KMT, Lee Shu-chuan, se impuso también con el 51,18 % de los votos a la candidata del PDP, Su Chiao-hui, que se quedó en el 48,28 %.

En los otros cuatro municipios especiales, el KMT conservó Taoyuan y el PDP mantuvo los bastiones sureños de Tainan y Kaohsiung, además de recuperar Taichung, en manos del KMT desde 2018, por un estrecho margen de votos (50,69 % a 48,39 %).

En cuanto a los dieciséis condados y localidades de menor tamaño, el KMT se hizo con siete (tres menos que en 2022) y el PDP, con seis (tres más), mientras que el Partido Popular de Taiwán (PPT) se quedó sin ninguno después de que Ann Kao, que en 2022 le dio la alcaldía de la ciudad de Hsinchu -sede del fabricante de chips TSMC-, revalidara el cargo como independiente tras abandonar la formación.

Los dos condados restantes, Yunlin, en el oeste, y Hualien, en el este, seguían sin un ganador claro pasadas las 21:00 hora local (13:00 GMT), aunque la tendencia en ambos era favorable al KMT.

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Con estos resultados, que todavía deben ser ratificados por la Comisión Electoral Central, los dos principales partidos tienen motivos para estar satisfechos: el KMT retuvo sus grandes feudos del norte tras una dura campaña electoral, y el PDP expandió notablemente su presencia territorial en comparación con 2022.

Así, el presidente taiwanés y líder del PDP, Lai Ching-te, ve reforzadas sus aspiraciones de lograr un segundo mandato en 2028, que prolongaría la permanencia de su partido en el poder hasta 2032, dieciséis años en total, algo que no agradará a China, que tacha al mandatario de "independentista" y "alborotador".

El KMT, por su parte, aún no ha designado a su candidato para las próximas presidenciales: la alcaldesa saliente de Taichung, Lu Shiow-yen, partía como favorita antes de las elecciones locales, seguida del presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, y del propio Chiang Wan-an, que sale reforzado tras retener la alcaldía de Taipéi.

Las presidenciales, previstas para enero de 2028, resultarán claves para definir el futuro de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla autogobernada como una "parte inalienable" de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.