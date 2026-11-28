Para celebrar el 500 aniversario de la primera corrida toros celebrada en México y el vigésimo quinto de la empresa organizadora, Santa Julia Espectáculos, se ha conformado una terna internacional.

Para el español Víctor Hernández esta es la primera vez anunciado en un cartel cerca de la capital mexicana, ya que Texcoco está a tan solo 60 kilómetros de la Ciudad de México.

Hernández se presentó por primera vez en México dentro de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el 8 de mayo pasado, luego toreó el pasado 16 de octubre en Guadalajara, y de nuevo toreó en Aguascalientes el 31 de octubre.

Mañana lidiará ante los tendidos de Texcoco, en gran parte conformados por afición capitalina. El diestro español acumula, en este 2026, cuarenta presentaciones, repartidas entre España, Francia, Perú, Ecuador y México.

Por su parte Isaac Fonseca, figura destacada del toreo mexicano, por sus triunfos en Europa y América, pisó anteriormente como matador el albero de la Silverio Perez en tres ocasiones, con un balance de nueve orejas y un rabo. Se trata de una plaza que empatiza con la propuesta tremendista del espada originario del estado de Michoacán.

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Con la de mañana serán 22 corridas en este año para Fonseca. Con importantes triunfos en plazas de primera como es el caso del acontecido en la ciudad española de Pamplona.

En cuanto al veterano José Mauricio, cuya alternativa data del año 2005, su número de puertas grandes en Texcoco supera la media docena. Será este, para Mauricio, su paseíllo número doce del año.

De acuerdo con la reseña oficial de la empresa, el encierro de Torreón de Cañas está compuesto por seis titulares y un reserva. La divisa del Estado de México ya se encuentra en corrales a espera del sorteo matinal.

El hierro, propiedad de la familia Uribe Barroso, sustituye al de Fernando de la Mora, anunciado originalmente, después de que dos ejemplares sufrieran un percance.

El festejo dará inicio a las 16:00 hora local.