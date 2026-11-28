El secretario adjunto del Ministerio de Información de la India, Prithul Kumar, se reunió con la delegación española encabezada por la directora general del Instituto Español de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), Marta Serrano, para discutir la actualización del acuerdo de coproducción audiovisual España-India alcanzado en 2012.

"Las conversaciones para actualizar el acuerdo tienen como objetivo reforzar el marco de cooperación bilateral en materia de producción cinematográfica y audiovisual. El marco propuesto, tal y como lo ha esbozado la parte española, prevé la cooperación en proyectos de ficción, animación y documentales, así como en series de televisión y largometrajes", explicó el IFFI en un comunicado el sábado pasado, tras el inicio del festival.

Durante el WAVES Film Bazaar, que se desarrolló en paralelo al IFFI, la delegación española detalló también las condiciones que ofrece el país para acoger producciones audiovisuales, destacando incentivos a la producción, la diversidad de localizaciones y la experiencia de los equipos técnicos españoles, indicó el Ministerio de Cultura de España en un comunicado.

"Seguiremos promoviendo estas alianzas para crear nuevas oportunidades de coproducción, inversión y rodaje en todos los territorios de España", afirmó en Goa Juan Manuel Guimeráns, presidente de la Spain Film Commission, una asociación que impulsa la atracción de rodajes al país, según reportó el medio especializado Variety.

Durante el festival IFFI, la selección española incluyó el estreno mundial de 'Persiguiendo a Michael', de Juana Macías; 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'El mal hijo', de Jaime Lorente; y 'Trinidad', de Laura Alvea y José Ortuño.

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La entrada de España como país de honor en el festival de Goa se enmarca en el Año Dual España-India 2026, una iniciativa que busca intensificar la cooperación cultural, turística y tecnológica entre ambos países.

El IFFI es uno de los principales escaparates del cine en la India y uno de los grandes puntos de encuentro del sector audiovisual en Asia, con la participación anual de cientos de películas y profesionales de todo el mundo.