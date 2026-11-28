"La Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra", expresó el Ejecutivo del presidente Javier Milei a través de un comunicado publicado en X.

"La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación", agregó.

Argentina criticó la decisión del TIDM de no aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la "explotación unilateral" por parte del Reino Unido en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Malvinas, zona marítima de la que el país suramericano se reivindica soberano.

"La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve", expresó el comunicado argentino, en el que además se aclaró que el viernes el Gobierno inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco empresas por estar involucradas como proveedoras en Sea Lion.

"El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias", expresaron desde la Presidencia de Argentina.

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El comunicado también aclara que Milei reclamó al Congreso Nacional el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley oficialista denominado como "Defensa de la Soberanía", un amplio y controvertido marco regulatorio sobre las actividades extranjeras en el país, sobre el que especialistas y la oposición alertan por la acumulación de atribuciones que tendría el Ejecutivo para vigilar a instituciones e individuos.

En su cierre, el mensaje gubernamental afirma: "La Argentina continuará haciendo valer sus derechos por todas diplomáticas, juridicas y administrativas a su alcance, con la firme convicción de que ninguna acción unilateral del Reino Unido podrá extinguir nuestros legitimos derechos soberanos. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".