"La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada. Contrariamente a lo que sugiere su comunicado, el Tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta", expresó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de su cuenta de X.

Hace referencia al comunicado del ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, expresaron su satisfacción por la decisión del TIDM sobre el planteo argentino para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, a desarrollarse en la zona marina cercana al archipiélago, área de la que el país suramericano reivindica como propia.

En su nota, Miliband y Reeves señalan que Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero "fracasó en su intento".

Quirno repuso en su publicación de este sábado: "El Tribunal dejó constancia formal de las garantías ofrecidas por el Reino Unido: que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027, que la extracción no comenzará antes de 2028 y que no se otorgarán nuevas licencias".

"Continuaremos utilizando con firmeza todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas a nuestro alcance para impedir la explotación ilegítima de nuestros recursos naturales", agregó el canciller, y citó el sostenido apoyo en Naciones Unidas al reclamo argentino de soberanía.

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"Este procedimiento está lejos de haber concluido", continuó.

El proyecto petrolífero de Sea Lion está a cargo de la empresa israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

Argentina, que reclama la soberanía de las islas desde 1833, optó por acudir al tribunal de Hamburgo debido a los perjuicios a los que se expondría el país si en marzo de 2027 comenzasen las perforaciones, porque supondría un "hecho consumado" con consecuencias "irreversibles".

El presidente argentino, Javier Milei, calificó anteriormente de ilícitas las actividades de las petroleras e impuso sanciones económicas a personas y firmas involucradas en la exploración petrolera en torno a las islas.

Desde Argentina, se alertó sobre el impacto medioambiental que la explotación de crudo tendría para el lugar, con una fauna muy rica.

Sin embargo, para los habitantes de las islas del Atlántico Sur, el ingreso de recursos es vital para su economía porque actualmente dependen en gran medida de la pesca.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto armado en 1982 después de que la entonces junta militar argentina ocupara las islas por la fuerza el 2 de abril de ese año, pero la guerra acabó con la victoria de los británicos el 14 de junio.

En marzo de 2013, los malvinenses celebraron un referéndum, en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de mantener al territorio bajo soberanía británica.