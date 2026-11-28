La culminación de este proceso se formalizó la víspera con la publicación en el boletín oficial de la Ordenanza de Leyes Estatutarias de 2026 y de tres normativas subsidiarias que modifican los reglamentos y tasas de los tribunales superiores y de distrito.

Con estas enmiendas, el ordenamiento jurídico hongkonés pretende reflejar su estatus constitucional como Región Administrativa Especial de la República Popular China, al dejar atrás las cláusulas generales de sustitución interpretativa aplicadas desde el traspaso de soberanía del 1 de julio de 1997.

Tanto la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) como la Oficina de Enlace de Pekín en la ciudad semiautónoma celebraron el logro como un "hito histórico" que cierra la descolonización legislativa y consolida el principio de "un país, dos sistemas".

Las autoridades centrales atribuyeron el adelanto de los plazos -siete meses antes de lo previsto- al liderazgo del jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, y a la eficacia del modelo político instaurado tras la reforma electoral de 2021, que reservó los cargos públicos a quienes Pekín considera "patriotas".

Más de un 90 % de las normas anteriores a 1997 ya habían sido adaptadas en 2012, recordó el Gobierno chino, que acusó a la antigua oposición prodemocrática de haber bloqueado el tramo final en el Consejo Legislativo durante años.

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Por su parte, el secretario de Justicia hongkonés, Paul Lam, destacó la coordinación interdepartamental para derogar disposiciones obsoletas, como el trato preferente no recíproco al Reino Unido y a países de la Commonwealth, al asegurar que el cambio preserva la esencia del derecho anglosajón y refuerza el atractivo financiero y comercial de la urbe.

No obstante, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y Gobiernos occidentales han cuestionado en los últimos años el rumbo legislativo de la excolonia británica.

Estas voces advierten de que la aprobación acelerada de leyes en un Parlamento sin oposición efectiva, sumada al endurecimiento de las normativas de seguridad nacional, ha restringido libertades fundamentales como la expresión, la prensa y la reunión, además de erosionar la confianza internacional en la autonomía judicial del territorio.