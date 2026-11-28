En Babahoyo, capital de la provincia costera de Los Ríos, algunos habitantes han tenido que recurrir a canoas para desplazarse por las calles inundadas, según confirmó a EFE la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), quien también detalló que el agua llegó a subir un metro y medio el pasado viernes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este sábado de la reubicación de 29 recintos electorales en seis provincias del país para "salvaguardar la seguridad de los electores".

Diez de estos centros se encuentran precisamente en Babahoyo, mientras que otros diez están en Milagro, en la provincia costera de Guayas, donde este sábado el agua llegaba hasta las rodillas de los habitantes en algunas calles.

La amenaza climática del fenómeno El Niño llevó al organismo electoral a adelantar las elecciones locales inicialmente previstas para febrero de 2027. Desde agosto, 34 personas han fallecido y otras 126.935 han resultado heridas por efectos adversos de las lluvias.

Según el último reporte de la SNGR de este sábado, cuarenta cuerpos hídricos se han desbordado y otros 18 tienen tendencia a aumentar de nivel.

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Las provincias costeras de Guayas y Los Ríos concentran más de la mitad de los desbordamientos, con 16 y catorce, seguidas de Manabí y Loja, con tres cada una, y Esmeraldas y Santa Elena con dos.

El ministro de Infraestructuras y presidente del Comité de Operaciones de Emergencias (COE), Roberto Luque, informó de la entrega de 1.442 kits de emergencias para los afectados de la provincia de Los Ríos.

Esta crisis por las lluvias se produce en mitad de un clima electoral, donde más de trece millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para las elecciones locales del domingo 29 de noviembre, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.