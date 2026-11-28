El Ministerio del Interior iraquí anunció en un vídeo compartido en su página oficial de Facebook la instalación de fortificaciones de seguridad en la zona de los pantanos de Hawizeh, en la frontera con Irán, donde la Guardia Fronteriza completó un terraplén elevado y comenzó a instalar estructuras metálicas de protección directamente sobre la línea fronteriza.

Según el vídeo, los pantanos se extienden a lo largo de más de 50 kilómetros de la frontera entre ambos países, una zona que anteriormente era aprovechada por contrabandistas e infiltrados debido a la distancia que separaba los puestos de seguridad iraquíes de las áreas pantanosas.

"Estos refuerzos de seguridad son de suma importancia y se están estableciendo por primera vez en la franja fronteriza con Irán", declaró a EFE el coronel Mohsen Hussein, del Comando Fronterizo Iraquí.

Las imágenes muestran maquinaria y camiones trabajando en la presa de tierra en el pantano, construyendo puestos para la policía fronteriza, e instalando alambre de púas y cámaras térmicas para evitar la infiltración y el contrabando a través de la frontera, que describió como la frontera más larga de la región de Oriente Medio.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa informó de que se detectaron daños, excavaciones abiertas y tramos de tubería expuestos en doce puntos de los oleoductos que parten de los campos petrolíferos de Ajil y se dirigen hacia la refinería de Baiji, en la provincia de Saladino.

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Los responsables de la inspección también encontraron acumulaciones de crudo rodeadas por diques de tierra, por lo que reclamaron la ejecución urgente de las reparaciones técnicas necesarias para subsanar la situación y evitar riesgos medioambientales y pérdidas económicas.

En otro comunicado, la Policía de Babil anunció la formación de un grupo de trabajo conjunto para investigar una conexión no autorizada a un oleoducto en la zona de Muwayliha.

El equipo está integrado por representantes del Servicio Nacional de Inteligencia, el Servicio de Seguridad Nacional, la inteligencia militar y las fuerzas especiales (SWAT), y ya inició operaciones sobre el terreno para localizar las derivaciones clandestinas, identificar a sus responsables y preparar su detención y posterior procesamiento judicial.

Estas actuaciones se suman a las operaciones emprendidas en los últimos días en distintas provincias iraquíes para desmantelar redes de extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

El Gobierno del primer ministro, Ali al Zaidi, ha intensificado esta campaña después de que los servicios de inteligencia desvelaran una trama de contrabando de petróleo que presuntamente operaba desde 2021 y que implicaba a redes vinculadas a milicias proiraníes.

El Ejecutivo ha ordenado, entre otras medidas, reforzar el control de las fronteras, cerrar los pasos no oficiales y centralizar en el Ministerio de Petróleo las operaciones relacionadas con la exploración, producción, comercialización y exportación de hidrocarburos en todo el país.

La ofensiva ha provocado tensiones con las autoridades del Kurdistán iraquí, que han rechazado algunas de las decisiones de Bagdad al considerarlas una vulneración de sus competencias constitucionales.

Al Zaidi ha defendido que las medidas buscan combatir la corrupción, impedir el saqueo de los recursos públicos y reforzar la autoridad del Estado, y ha asegurado que no habrá marcha atrás en la lucha contra el contrabando de petróleo.