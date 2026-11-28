Personal del hospital gazatí de Al Shifa informó de que un proyectil disparado por un dron militar israelí acabó con la vida de un hombre de 27 años e hirió a tres más, algunos de ellos de gravedad.

Solo durante este viernes murieron ocho personas en ataques israelíes a distintos puntos de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos se cuentan dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una clínica de este organismo en el enclave.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre la mayoría de estos ataques, pero confirmó su bombardeo contra los trabajadores de MSF en un comunicado y los acusó de pertenecer al brazo armado de Hamás.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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En total, más de 74.772 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.