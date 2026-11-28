El porcentaje procede de datos del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales difundidos por el semanario Expresso. Desde principios de 2025 se han presentado cerca de 21.000 acciones administrativas y solicitudes de medidas cautelares contra la agencia.

Buena parte de los litigios se refiere a denegaciones de permisos de residencia o a notificaciones que dan a los afectados un plazo para abandonar voluntariamente Portugal.

Las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con esas notificaciones se duplicaron, al pasar de 3.939 en todo 2025 a 7.940 entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año. Por esta vía, los afectados pueden pedir al juez que suspenda los efectos de una decisión administrativa mientras se resuelve el fondo del asunto.

La legislación portuguesa distingue entre la notificación que da un plazo para salir del país y la decisión de expulsión forzosa. El Informe Anual de Seguridad Interior de 2025 registró 23.134 notificaciones de salida voluntaria, 298 procedimientos de expulsión administrativa iniciados y 91 decisiones de expulsión forzosa.

El Sindicato de Técnicos de Migración atribuye las deficiencias en la tramitación de los expedientes a la escasez de personal y de apoyo jurídico en la AIMA.

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Al cierre de 2025, Portugal tenía 11.424.031 habitantes, de los cuales 1.597.539 eran de nacionalidad extranjera, el 14 % del total, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de residentes extranjeros se ha más que duplicado desde 2021. Por nacionalidades, la brasileña es la comunidad más numerosa, con cerca de medio millón de residentes en el registro de la AIMA.

La inmigración desde los países africanos de lengua portuguesa y Brasil se intensificó entre mediados de los años ochenta y finales de los noventa. A partir de entonces, el país recibió una importante corriente procedente de Europa del Este, a la vez que se renovó la llegada de brasileños y se diversificaron los orígenes, con más llegadas desde Asia.

En la etapa más reciente, el INE sitúa los mayores flujos entre 2022 y 2024, con un máximo de casi 496.000 llegadas en 2022, incluidas las de ciudadanos portugueses procedentes del exterior.

En 2025, último año completo con datos disponibles, 254.253 personas se instalaron en Portugal procedentes del exterior por un periodo de al menos un año, un 35,6 % menos que en 2024.

De ellas, 164.585 tenían nacionalidad extranjera, frente a las 304.386 del año anterior. La serie incluye también a los ciudadanos portugueses que se trasladaron al país desde el extranjero.