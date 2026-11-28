"Se trata de un acto de violencia grave e intolerable contra trabajadores inocentes y dedicados que acudieron al lugar para desempeñar sus funciones", afirmó el titular de Defensa en un comunicado publicado por su oficina.

Katz expresó su intención de impulsar un plan en coordinación con el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, para transferir a la Policía israelí la responsabilidad de hacer cumplir la ley penal civil israelí en Cisjordania, funciones que actualmente ejerce el Ejército israelí.

Un grupo de colonos israelíes atacó este sábado a cuatro empleados de la Corporación Eléctrica de Israel, dos de ellos palestinos y dos israelíes, mientras trabajaban para arreglar un poste eléctrico en la localidad palestina de Al Mugair, cerca de Ramala (centro de Cisjordania ocupada), según informó el Ejército israelí.

"Nueve sospechosos fueron detenidos por la agresión a trabajadores cerca de la aldea de Al Mugair; asimismo, se incautaron de cuatro vehículos durante una investigación llevada a cabo por el grupo de trabajo interinstitucional del Distrito de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania)", compartió la Policía israelí en un comunicado horas después.

El ataque se produjo en un contexto de aumento drástico de la violencia de colonos contra la población palestina. Según Human Rights Watch (HRW), durante los primeros 25 días de octubre se registraron 397 ataques de colonos durante la temporada de recogida de la aceituna, la cifra mensual más elevada desde que Naciones Unidas comenzó a documentar estos incidentes.

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Solo entre enero y agosto de 2026, se repitieron más de 1.600 ataques de colonos con víctimas humanas o daños materiales, según datos de la ONU.