“Sin duda, habrá operaciones”, afirmó Irani en una entrevista con la televisión estatal, al ser preguntado sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación militar para romper el cerco naval estadounidense.

El almirante advirtió de que el levantamiento del bloqueo no supondrá el fin de las operaciones militares iraníes y que “el objetivo final es expulsar al enemigo de toda la región de Asia Occidental”.

El jefe de la Armada no ofreció detalles sobre la operación, pero señaló que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha comunicado a las Fuerzas Armadas que ya no existen limitaciones geográficas en su respuesta a los ataques estadounidenses.

Irani aseguró que Estados Unidos “debe comprender las implicaciones de esta directriz. Tenemos las manos libres para llevar a cabo las misiones encomendadas”.

Por su parte, Mohamad Mojber, asesor y asistente de Jameneí, aseguró que “definitivamente, ni se abrirá el estrecho de Ormuz ni permitiremos que se mantenga el bloqueo”.

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El bloqueo naval estadounidense y la intensificación de sus sanciones han agravado la crisis económica iraní al reducir los ingresos petroleros, dificultar el acceso a divisas y encarecer el comercio exterior, como reconoció el viernes el presidente del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati.

El país persa sufre una inflación interanual del 88,7 %, mientras su moneda se ha desplomado a mínimos históricos, por encima de los 2,9 millones de riales por dólar en el mercado libre.

Aun así, la República Islámica mantiene un pulso con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, donde Teherán comunica a diario incidentes con buques que chocan con minas navales en la región.

La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha informado en lo que va de noviembre de al menos 31 incidentes en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán —la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra—, de los que 27 fueron clasificados como ataques.