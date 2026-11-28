"La transición debe seguir siendo breve, inclusiva y con un plazo determinado, culminando en el restablecimiento del orden constitucional mediante elecciones creíbles e inclusivas", afirmó la Cedeao en un comunicado.

El organismo "tomó nota" de las razones de la junta militar para esta prórroga, como la insuficiencia de recursos técnicos, materiales y financieros; la necesidad de salvaguardar la credibilidad electoral y la confianza pública; los preparativos para las elecciones municipales del país y una mayor preparación organizativa y política.

Aunque reconoció estos desafíos, la Cedeao mostró su disposición a colaborar con las autoridades para "abordar las limitaciones identificadas con miras a acortar el calendario anunciado" previamente, que fijaba los comicios presidenciales y legislativos para el 6 de diciembre.

"(La Cedeao) hace un llamamiento a las autoridades para que reconsideren la prórroga y colaboren de manera constructiva con el mediador designado, la República del Senegal, hacia una hoja de ruta acordada, inclusiva y realista para el pronto restablecimiento del orden constitucional", añadió.

Los militares alegaron que no se daban las condiciones para celebrar las elecciones por varios factores, como el vencimiento el pasado 6 de octubre del plazo para registrar candidaturas ante el Tribunal Supremo, la falta de congresos internos en varios partidos y las carencias técnicas y logísticas del órgano electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El calendario también chocó con el endurecimiento de los requisitos tras el referéndum constitucional de agosto de 2026, que elevó la fianza presidencial a 50 millones de francos CFA (unos 76.200 euros), exigió a los partidos acreditar al menos 5.000 afiliados —300 por región— y redujo el Parlamento de 102 a 65 escaños y las circunscripciones a doce.

Los militares tomaron el poder el 26 de noviembre de 2025, tras derrocar a Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados los resultados, suspendieron el proceso electoral y nombraron al general Horta Inta’a como presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día 4 de ese mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una inestabilidad política e institucional desde hace años tras cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.