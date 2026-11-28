"La transición debe seguir siendo breve, inclusiva y con un plazo determinado, culminando en el restablecimiento del orden constitucional mediante elecciones creíbles e inclusivas", afirmó la Cedeao en un comunicado.
El organismo "tomó nota" de las razones de la junta militar para esta prórroga, como la insuficiencia de recursos técnicos, materiales y financieros; la necesidad de salvaguardar la credibilidad electoral y la confianza pública; los preparativos para las elecciones municipales del país y una mayor preparación organizativa y política.
Aunque reconoció estos desafíos, la Cedeao mostró su disposición a colaborar con las autoridades para "abordar las limitaciones identificadas con miras a acortar el calendario anunciado" previamente, que fijaba los comicios presidenciales y legislativos para el 6 de diciembre.
"(La Cedeao) hace un llamamiento a las autoridades para que reconsideren la prórroga y colaboren de manera constructiva con el mediador designado, la República del Senegal, hacia una hoja de ruta acordada, inclusiva y realista para el pronto restablecimiento del orden constitucional", añadió.
Los militares alegaron que no se daban las condiciones para celebrar las elecciones por varios factores, como el vencimiento el pasado 6 de octubre del plazo para registrar candidaturas ante el Tribunal Supremo, la falta de congresos internos en varios partidos y las carencias técnicas y logísticas del órgano electoral.
El calendario también chocó con el endurecimiento de los requisitos tras el referéndum constitucional de agosto de 2026, que elevó la fianza presidencial a 50 millones de francos CFA (unos 76.200 euros), exigió a los partidos acreditar al menos 5.000 afiliados —300 por región— y redujo el Parlamento de 102 a 65 escaños y las circunscripciones a doce.
Los militares tomaron el poder el 26 de noviembre de 2025, tras derrocar a Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados los resultados, suspendieron el proceso electoral y nombraron al general Horta Inta’a como presidente de transición.
La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.
A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día 4 de ese mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.
Guinea-Bisáu arrastra una inestabilidad política e institucional desde hace años tras cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.