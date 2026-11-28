Según varios comunicados difundidos por el portavoz oficial de las Fuerzas de la Coalición, el brigadier general Turki al Maliki, las defensas aéreas interceptaron un misil de crucero dirigido contra la región de Riad y otros tres misiles balísticos lanzados hacia la región sur de Arabia Saudí.

En una comunicación posterior, la coalición informó de la interceptación y destrucción de otro misil balístico dirigido contra el reino y señaló que los fragmentos resultantes de la operación cayeron sin causar heridos entre la población civil.

La coalición responsabilizó a la milicia hutí de los lanzamientos y advirtió de que cualquier intento de atacar a civiles o infraestructuras civiles tendrá consecuencias, aunque no ofreció detalles sobre los posibles objetivos de los proyectiles ni sobre los daños materiales.

Estos nuevos lanzamientos se producen en medio de una escalada de las hostilidades entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudí, después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el pasado fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida y otras zonas bajo control de los insurgentes.

Los hutíes han reivindicado en los últimos días ataques contra los puertos saudíes de Yeda y Yizán, el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y la refinería de Ras Tanura, en represalia por los bombardeos contra territorio yemení.

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Uno de esos ataques contra una refinería en la región de Yizán causó la muerte de un trabajador nepalí y dejó varios heridos, además de provocar un incendio y la suspensión temporal de parte de las operaciones de las instalaciones, según informó el Ministerio de Energía saudí.

Asimismo, las autoridades locales de la provincia yemení de Taiz denunciaron la muerte de al menos once civiles en un ataque atribuido a los hutíes contra la ciudad de Al Turbah, en el marco de las recientes acciones contra zonas residenciales e infraestructuras civiles.

El conflicto enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste del Yemen, con el Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Arabia Saudí desde 2015.