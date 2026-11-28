El anuncio parte de una meta que supera el déficit actual de entre 3.000 y 4.000 megavatios (MW), según lo estimado por estos expertos, que, sin embargo, temen que sea un anuncio vacío por la ausencia de un plan público y plazos definidos.

A continuación cinco claves para entender la crisis:

Desde que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) decretara la emergencia eléctrica en 2010, Venezuela arrastra apagones recurrentes, con el colapso de cinco días de 2019 como el más grave. Aunque Caracas solía quedar al margen, en el último año varios de sus sectores han padecido los cortes prolongados que viven la mayoría de las regiones en medio de la reinversión petrolera impulsada por Estados Unidos.

El Gobierno ha atribuido las fallas a sabotajes, sanciones extranjeras y, más recientemente, al fenómeno climático El Niño; sin embargo, los expertos apuntan a causas estructurales: corrupción, falta de mantenimiento y combustible, mayor demanda, infraestructura obsoleta y escasez de personal capacitado.

El sistema eléctrico venezolano se compone de generación hidroeléctrica y termoeléctrica; la primera opera al 75 % de su capacidad y la segunda al 15 %, explica a EFE Juvencio Molina, secretario de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (Aviem).

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Entonces, aseguró Molina, se trata de "una crisis energética" y advierte que aunque se reparen todas las termoeléctricas y se construya y actualice la infraestructura, "si PDVSA y el sistema de producción de combustible del país no se levanta, no hay manera de que se cumpla con esos 7.400 megavatios".

El anuncio de los más de 7.000 megavatios llegó el pasado 8 de octubre en voz de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que no precisó plazos exactos ni publicó un plan.

El exviceministro de Energía Víctor Poleo considera que un anuncio así termina siendo una "aventura mediática" más dentro de las promesas gubernamentales.

Por ahora, el país aguarda que antes de fin de año se concreten los 1.300 megavatios ofrecidos en septiembre por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, con los que se busca frenar apagones de hasta ocho horas en regiones.

Aunque el despliegue comenzó por Zulia, la entidad más castigada por las fallas, no está claro dónde se ha sumado esa capacidad y el estado "sigue siendo afectado", afirma a EFE el ingeniero y exdiputado Elías Matta.

A estos anuncios se suma la aprobación, el pasado 10 de noviembre, de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por parte del Parlamento, una norma que abre la puerta a la inversión privada y establece concesiones de hasta 25 años. Para Matta, la reforma representa un "paso adelante" al reconocer el "fracaso" del monopolio estatal, aunque advierte que aún falta por hacer.

La normativa "permite que haya participación privada, pero no permite que tú autónomamente puedas crear una empresa (...), sino que tienes que estar dependiendo del ministerio. La mentalidad centralista todavía prevalece", explicó el exdiputado.

Por su parte, Poleo cuestionó que la ley carezca de procesos de licitación y otorgue al Estado "la propiedad mayoritaria" en las eventuales empresas mixtas. "No es viable. Nadie va a venir aquí para tener como socio en un 50 % o más al Estado", sostuvo.

Desde junio, Venezuela ha firmado convenios con Impsa, GE Vernova, la turca Karpowership y la alemana Siemens para ejecutar obras que los analistas ven como "aisladas". Si bien los expertos ven con buenos ojos los pactos con la firma estadounidense y la alemana por su historial en Venezuela y porque parte del parque eléctrico usa su tecnología, reclaman que se convoquen licitaciones abiertas.

Además, la Aviem cuestiona que no se tome en cuenta a la ingeniería venezolana y llama al Gobierno a integrar la mano de obra local en estos proyectos.