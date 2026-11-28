Tanto la Plataforma Alianza Inclusiva (PAI-Terra Ranka) como la Alianza Patriótica Inclusiva-Cabas Garandi (API-CG) emitieron a última hora del viernes un comunicado en el que alertaron sobre el riesgo de "institucionalización de la tutela militar sobre la vida política nacional".

"Las Fuerzas Armadas están para servir a la República, no para sustituir la voluntad soberana de sus ciudadanos", añadieron.

Ambas formaciones expresaron su "sorpresa y asombro" ante el decreto publicado el jueves por parte del líder de la junta militar que gobierna Guinea-Bisáu, el general Horta Inta’a, quien fijó el 26 de noviembre de 2028 para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas y revocó la fecha del próximo 6 de diciembre, prevista inicialmente para los comicios.

El PAI-Terra Ranka y la API-CG consideraron que se trata de una decisión unilateral y criticaron que se anunciase el mismo día en el que estaba prevista una reunión entre las dos plataformas y el líder militar para iniciar un proceso de diálogo político inclusivo.

Por todo ello, pidieron a las autoridades militares para que reconsideren su postura, y mostraron su voluntad de entablar un diálogo y construir una solución nacional inclusiva y consensuada.

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Los militares alegaron que no se daban las condiciones para celebrar las elecciones por varios factores, como el vencimiento el pasado 6 de octubre del plazo para registrar candidaturas ante el Tribunal Supremo, la falta de congresos internos en varios partidos y las carencias técnicas y logísticas del órgano electoral.

El calendario también chocó con el endurecimiento de los requisitos tras el referéndum constitucional de agosto de 2026, que elevó la fianza presidencial a 50 millones de francos CFA (unos 76.200 euros), exigió a los partidos acreditar al menos 5.000 afiliados —300 por región— y redujo el Parlamento de 102 a 65 escaños y las circunscripciones a doce.

Los militares tomaron el poder el 26 de noviembre de 2025, tras derrocar a Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados los resultados, suspendieron el proceso electoral y nombraron al general Horta Inta’a como presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día 4 de ese mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una inestabilidad política e institucional desde hace años luego de cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.