Según un comunicado del que se hicieron eco este sábado medios locales, el organismo dio el visto bueno a las dos primeras fases de transición en materia de seguridad, elaboradas entre la UA y el Gobierno somalí.

La primera etapa comprende noviembre y diciembre de 2026, y la segunda tendrá lugar entre enero y diciembre de 2027, aunque no se especificó qué ocurrirá en cada una de ellas.

Sin embargo, el organismo pidió nuevas consultas políticas y estratégicas para determinar las medidas antiterroristas más adecuadas para el país a partir de 2028.

La UA también solicitó una retirada coordinada "cuidadosamente" para evitar que los terroristas aprovechen los vacíos de poder.

"Una retirada motivada por la escasez de fondos, en lugar de por evaluaciones de seguridad, podría permitir a Al Shabab retomar ciudades estratégicas y rutas de suministro importantes, revirtiendo potencialmente años de avances militares", añadió el consejo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del mismo modo, el consejo pidió una prórroga del mandato de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOS) -un servicio que aporta una logística crucial para las operaciones militares de la UA-, que finaliza el 31 de diciembre de este año, al igual que el de la AUSSOM.

Este plan llega cuando Somalia busca asumir progresivamente mayores responsabilidades de seguridad frente al grupo yihadista Al Shabab, mientras países que aportan tropas a la misión de paz de la UA en el país han comenzado a retirar fuerzas de su territorio.

Así, Uganda, que mantiene unos 4.500 soldados en Somalia bajo la AUSSOM y cerca de 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales, comenzó el pasado día 2 a retirar estos últimos efectivos.

El Ejército ugandés prevé sacar gradualmente la totalidad de sus fuerzas en Somalia antes de finales de 2027, poniendo fin a casi veinte años de presencia militar en el país.

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran tanto la misión de la UA como Estados Unidos, que suele contribuir con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central, apoyado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.