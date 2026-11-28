En la conocida como jornada de reflexión en España, la previa a unos comicios, los partidos no pueden realizar actos de campaña ni difundir propaganda para solicitar el voto.

Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, pasó parte del día practicando junto a su esposa, Begoña Gómez, enduro en bicicleta de montaña y descansará luego en familia.

"Pues tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña", dice Sánchez en un vídeo difundido por el PSOE mientras se preparaba para comenzar a practicar enduro.

En el vídeo se aprecian algunos instantes en los que Sánchez desciende por senderos en un entorno natural, en un día gris y frío, y exclama "¡Qué bonito!", en referencia al paisaje.

Este domingo votará en Madrid en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que ya acudió en las elecciones de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

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Por su parte, Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), viajó a la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta para cumplir "un compromiso personal" con el presidente local, Juan Jesús Vivas, según fuentes de su formación.

Feijóo acudió a la iglesia de Nuestra Señora de África acompañado por el presidente ceutí para ver a la patrona de la ciudad, según pudo comprobar EFE, y posteriormente saludó a vecinos durante un recorrido por el centro, entre ellos una familia que iba a bautizar a su hijo.

Es la sexta visita del líder de los populares a la ciudad autónoma desde finales de julio, cuando entraron a Ceuta procedentes de Marruecos de forma masiva entre 70.000 y 80.000 migrantes.

Tras su estancia en Ceuta, donde no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, según las fuentes, por la tarde Feijóo estará con su pareja y con su hijo.

El candidato del PP acudirá a votar el domingo al colegio Ramiro de Maeztu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín.

Santiago Abascal, candidato de Vox (ultraderecha), pasará el día en familia "tras mes y medio recorriendo el país", comentaron fuentes del partido a EFE, y votará el domingo en el colegio Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, también en la capital española.

Tras 12.000 kilómetros de campaña, la candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, viajó en tren desde la estación de Atocha (Madrid) hasta Barcelona para pasar allí el día con su familia y votar el domingo en el Institut La Sedeta de la Indústria.

Desde el Frente Amplio destacaron la intensa agenda llevada a cabo por Colau estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.

Mientras, Irene Montero, candidata de Podemos (izquierda) y exministra de Igualdad, pasa este sábado de reflexión en su domicilio con su familia "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", indicaron desde su formación.

Por la mañana Montero salió a pasear al campo junto a su perra Rumba y el domingo ejercerá su derecho a voto en un colegio electoral de La Navata, municipio de la sierra madrileña, acompañada de otros dirigentes del partido.

Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este domingo y, de ellos, 1,6 millones podrán ejercer por primera vez su derecho al sufragio para elegir unas nuevas Cortes y decidir el color del próximo Gobierno.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, aseguraron este sábado que el Gobierno español lo tiene todo preparado para que las elecciones "se desarrollen con total normalidad, seguridad y plenas garantías".

En una rueda de prensa en el Centro Nacional de Difusión de Datos, en el recinto ferial de Ifema, ambas agradecieron su trabajo a todas las administraciones y organismos implicados, así como a los más de 183.000 presidentes y vocales de mesas electorales que harán el recuento.

La votación arrancará a las 9:00 hora local y finalizará a las 20:00 horas, y se llevará a cabo en 22.493 locales, en los que se constituirán 61.033 mesas electorales que ya cuentan con todo el material necesario.