El embajador de Perú en Guyana, Enri Prieto, indicó que estas cifras ponían de relieve el considerable potencial para ampliar las relaciones comerciales.

En este sentido, el embajador peruano precisó que, en 2025, las exportaciones peruanas a Guyana alcanzaron aproximadamente los 12,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 13,3 % con respecto al año anterior.

El embajador Prieto señaló que la apertura de una embajada en Guyana, hace cinco meses, reflejaba la importancia que Perú concede a su relación con Georgetown.

Asimismo, el embajador animó a Guyana, en su calidad de miembro asociado de Mercosur, a participar más activamente en la cooperación económica regional, incluso a través de foros regionales relevantes como el Consenso de Brasilia y la Alianza del Pacífico, aunque Guyana no sea un país del Pacífico.

Los Estados Partes fundadores del MERCOSUR y signatarios del Tratado de Asunción son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los países asociados son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.

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Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.