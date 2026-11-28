"Que Hamás es una organización terrorista. ¿No ves que está escrito ahí? Eso es todo, fin de la historia", afirmó Abás en una entrevista emitida por el Canal 12 de la televisión israelí, en la que se refirió a un proyecto de ley que había firmado y votado favorablemente junto a otros diputados.

El dirigente de Raam aseguró que la cuestión "está zanjada desde hace mucho tiempo" y recordó que su partido ha condenado los actos de Hamás y los ha calificado de terrorismo, aunque reconoció que hasta ahora había evitado formular una declaración explícita sobre la organización.

Abás explicó que sus reservas no estaban relacionadas con las acciones de Hamás, sino con las consecuencias políticas y personales de una declaración de este tipo, así como con el temor a que sus palabras pudieran interpretarse como un respaldo a una ofensiva indiscriminada contra la población palestina.

La declaración responde a uno de los cuatro principios que Eisenkot estableció para incorporar diputados a un Gobierno encabezado por él: reconocer a Hamás como organización terrorista y comprometerse a desmantelar sus capacidades militares y de gobierno en Gaza.

Los otros requisitos son reconocer a Israel como Estado judío, democrático, liberal e igualitario; comprometerse con los valores de su Declaración de Independencia y establecer un servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos del país.

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"¡Eres un mentiroso y siempre lo serás! Resulta curioso que solo ahora, justo antes de recibir el cargo del gobierno, te acuerdes de que esos monstruos nos violaron, nos asesinaron y nos masacraron", escribió en X el líder ultranacionalista y colono del partido Poder Judío, Itamar Ben Gvir, después de emitirse la entrevista.

El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, ya había arremetido el viernes contra Abás al anunciarse la entrevista, acusándole de mantener un discurso diferente en hebreo y en árabe y de defender, en este último idioma, una agenda "favorable al terrorismo".

Eisenkot mantiene abiertas las negociaciones tanto con los partidos árabes como con el Likud de Netanyahu. Este sábado, el primer ministro en funciones le ofreció ocupar primero el cargo de jefe del Gobierno en un eventual Ejecutivo de unidad, mientras él ejercería inicialmente como primer ministro alterno. Ambos tienen previsto reunirse este domingo para negociar un posible acuerdo.

Yashar! ha alcanzado entretanto acuerdos de coalición con Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, e Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor de formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.