El proceso de votaciones en el exterior se desarrolló entre el 21 de noviembre y el jueves pasado y, en el caso de Argentina, los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) han podido sufragar en los consulados españoles de la capital, Buenos Aires, y las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

El mayor centro electoral ha sido Buenos Aires, donde estaban convocadas 331.000 personas y han votado 20.385, algo más del 6%.

De los votos emitidos en la capital, 8.952 correspondieron a papeletas depositadas en urna, 10.212 llegaron por correo y 1.221 corresponden a quienes han sido nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática (LMD) o ley de nietos.

Según fuentes consulares, para las elecciones generales de este domingo han votado unas 1.000 personas más que en las de 2023 y además se ha apreciado un importante incremento, de alrededor del 30 %, del voto en urna, en detrimento del sufragio por correo.

El resto de los españoles que han ejercido su derecho democrático en Argentina lo hicieron en otras cuatro ciudades. En Rosario se depositaron 3.567 sufragios, de los cuales 1.837 fueron en urna, 1.630 por correo y 100 pertenecientes a nacionalizados por la ley de nietos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Córdoba, la segunda mayor ciudad de Argentina, fue, sin embargo, la tercera por cantidad de votos recibidos, al haber contabilizado un total de 1.281, de los cuales 1.068 fueron en urna y 1.113 por correo, sin haber registrado sufragios por la LMD.

Por ahora, EFE no ha recabado datos de Bahía Blanca y Mendoza, aunque se estima que la cantidad será considerablemente inferior.

Las papeletas y sus correspondientes certificados emitidos por los nacionalizados por la ley de nietos fueron depositados en recipientes separados tras la suspensión cautelar del voto a estos ciudadanos por parte del Tribunal Supremo.

Los votos viajarán en las próximas horas a España, en un vuelo de Iberia, para ser contabilizados y poderlos sumar a los resultados finales de las elecciones de este domingo.

Los interventores electorales de los partidos presentes en Buenos Aires (PSOE, Partido Popular, BNG, Vox y Frente Amplio) coincidieron al afirmar a EFE que el proceso electoral en este consulado ha sido "ordenado y transparente".