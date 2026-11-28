Entre los capturados estaba una mujer identificada como alias Chefona, operadora de esta organización delictiva, quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. La mujer fue arrestada en Querétaro.

Mientras que en Tijuana fueron arrestados tres de sus principales colaboradores, uno de ellos un sujeto de nacionalidad china.

En un comunicado emitido este sábado, distintas agencias de seguridad indicaron que según las investigaciones, la organización criminal "captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos, mediante el uso de documentos falsificados"

De acuerdo con las investigaciones, la mujer cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

Durante las diligencias se aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas (chips) para teléfono móvil, pasaportes brasileños y diversa documentación.

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La nota señaló que las investigaciones permitieron identificar que esta organización criminal se dedicaba a captar personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas, previo pago, hacia Estados Unidos a través de México, mediante el uso de documentos apócrifos.

Las personas arrestadas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

En las dos acciones participaron agentes de las secretaría de Marina (Marina), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).